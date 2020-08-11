Комитет защиты журналистов призвал обеспечить безопасность работников СМИ в Белоруссии

В заявлении организации, которая базируется в Нью-Йорке, говорится, что власти страны должны прекратить атаки на прессу. Накануне российские СМИ, в том числе «Эхо Москвы, обратились к руководству Белоруссии с призывом немедленно освободить задержанных журналистов и при необходимости предоставить им медицинскую помощь. По данным Белорусской ассоциации журналистов, были задержаны около 20 сотрудников СМИ, некоторые из них россияне.
2020-08-11T05:21:21+03:00
2020-08-11T05:21:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:21, 11 августа 2020
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