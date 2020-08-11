МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в результате столкновений в Минске

В ведомстве утверждают, что мужчина якобы пытался бросить бомбу в сотрудников милиции, но сам подорвался. Как передают белорусские СМИ, по версии протестующих, взорвалась одна из светошумовых гранат, которые силовики активно применяли вечером и ночью. ОМОН и внутренние войска также стреляли резиновые пулями, использовали водометы и слезоточивый газ. Агентство «Спутник Белорусь» сообщило, что протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью. Крупнейших в стране телеграмм-канал «Нехта» опубликовал видеозапись, на которой машина наезжает на группу силовиков. Накануне в столкновениях, по данным МВД, пострадали около ста человек, три тысячи были задержаны.