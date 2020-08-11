Секретная служба США сообщила о ранении своего офицера в результате стрельбы возле Белого дома

В ведомстве отметили, что никому из защищаемых лиц опасность не угрожала. До этого охрана увела президента Дональда Трампа с пресс-конференции. Глава Белого дома вернулся через несколько минут и рассказал об инциденте со стрельбой. По словам Трампа, нападавший был ранен сотрудниками Секретной службы и госпитализирован. Мотивы его действий неизвестны.