Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду, что Россия предоставит вакцину от коронавируса бесплатно

В телеобращении к нации политик назвал Россию другом и объяснил свои ожидания тем, что вопрос оплаты не обсуждался, передает ТАСС. В свою очередь, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал, что фонд в августе готов провести на Филиппинах клинические испытания вакцины, сообщает РИА Новости. Судя по всему, в таком случае жители страны будут участвовать в тестировании препарата.