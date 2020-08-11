Патриарх Кирилл накануне вечером поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Предстоятель РПЦ пожелал политику успехов в дальнейшем служении на посту главы государства, передает «Интерфакс». До этого Лукашенко поздравили президент России Владимир Путин, а также лидеры Китая, Казахстана, Турции и Венесуэлы. Между тем, в Белоруссии продолжаются протесты против итогов президентских выборов. Выступления возмущенных граждан, которые считают, что голосование сфальсифицировали, активно подавляют ОМОН, внутренние войска и спецназ КГБ