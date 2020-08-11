Суд в США предписал сервисам заказа такси Uber и Lyft считать своих водителей полноправными сотрудниками

Решение опубликовано на сайте Высшего суда округа Сан-Франциско в Калифорнии. Сейчас компании считают работающих с ними водителей независимыми подрядчиками, поэтому таксисты лишены больничных и выплат за сверхурочную работу. Иск был подан генпрокурором Калифорнии и властями трех крупнейших городов штата. Как передает телеканал NBC, сервисы Uber и Lyft намерены обжаловать решение суда.