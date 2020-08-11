Адвокат Иван Павлов рассказал, что следователь запретил Ивану Сафронову свидания с близкими и телефонные звонки

Защитник сказал «Эху Москвы», что расценивает это как психологическое давление и намерен подать жалобу. Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов, который много писал о военно-промышленном комплексе, месяц находится в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в госизмене. Петицию «Новой газеты» с требованием максимально открытого судебного процесса по делу Ивана Сафронова подписали на сайте Change.org более 88 тысяч человек.

