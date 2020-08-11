В компаниях «Твиттер» и «Вайбер» выразили озабоченность из-за блокировки своих сервисов в Белоруссии

Отключения интернета нарушают базовые права человека, заявили в руководстве социальной сети. В свою очередь, гендиректор «Вайбера» Джамел Агауа отметил, что мессенджер призван лишь помогать людям позитивно общаться. Он добавил, что в Белоруссии находится более шести миллионов пользователей «Вайбера», а также 120 сотрудников компании, с которыми сейчас нет связи. Перебои с интернетом в Белоруссии начались в воскресенье, во время президентских выборов.