Редакция газеты «Наша нива» сообщает о задержании в Минске своего главного редактора Егора Мартиновича

По информации издания, он возвращался ночью домой на автомобиле после освещения уличных столкновений. Ранее газета написала, что силовики в Минске прицельно стреляли в журналистов. В день президентских выборов и во время протестов в Белоруссии были задержаны более десятка журналистов, в том числе из России. Часть из них отпустили.