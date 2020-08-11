Столкновения в Минске после гибели одного протестующего стали более ожесточенными

Крупнейший в Белоруссии телеграмм-канал «Нехта» опубликовал видео, на котором легковой автомобиль наезжает на группу силовиков. «Еврорадио» передает, что протестующие начали кидать в омоновцев бутылки с зажигательной смесью. Милиция, внутренние войска и спецподразделение КГБ «Альфа» применяют резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. После полуночи МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем. Ведомство утверждает, что мужчина якобы пытался бросить в милиционеров некое взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках. Как передают белорусские СМИ, протестующие полагают, что взорвалась светошумовая граната, брошенная силовиками. Это второй день столкновений против итогов президентских выборов. Накануне, по данным МВД, пострадали около ста человек, задержаны были порядка трех тысяч.