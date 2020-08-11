Z Архив новостей новости
5 7 6 3662
03:10, 11 августа 2020

Столкновения в Минске после гибели одного протестующего стали более ожесточенными

Крупнейший в Белоруссии телеграмм-канал «Нехта» опубликовал видео, на котором легковой автомобиль наезжает на группу силовиков. «Еврорадио» передает, что протестующие начали кидать в омоновцев бутылки с зажигательной смесью. Милиция, внутренние войска и спецподразделение КГБ «Альфа» применяют резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. После полуночи МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем. Ведомство утверждает, что мужчина якобы пытался бросить в милиционеров некое взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках. Как передают белорусские СМИ, протестующие полагают, что взорвалась светошумовая граната, брошенная силовиками. Это второй день столкновений против итогов президентских выборов. Накануне, по данным МВД, пострадали около ста человек, задержаны были порядка трех тысяч.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 79 6 8175 09.08
Блоги

Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…

5 293 6 31766 08.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Уверен, что Лукашенко в очередной раз оправдает доверие белорусского народа Александр Лукашенко является большим другом чеченского народа и России в целом. В нашей республике его ценят и уважают как волевого, мужественного и порядочного человека…

5 73 6 8311 10.08
Блоги

Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины «Комсомольской правде» стали известны сенсационные подробности того, как шпионы незалежной попытались поссорить Белоруссию и Россию…

5 437 6 60306 07.08
Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 220 6 30402 10.08
8читать ;смотреть
Новости

Государственный телеканал «Беларусь 24» сообщил, что Центризбирком подведет итоги выборов в 9 утра Глава ЦИКа Лидия Ермошина, как передает ТАСС, обещала это сделать к двум часам ночи, но затем лишь перечислила отдельные районы в некоторых областях, где, по ее утверждению, Александр Лукашенко набрал больше 90% голосов…

5 40 6 5952
Новости

Столкновения протестующих с ОМОНом начались на проспекте Машерова в Минске Также сообщают, что на проспекте Победителей силовики применяют светошумовые гранаты…

5 45 6 27648
Новости

Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах «Рассчитываю, что ваша госдеятельность будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений Москвы и Минска» — говорится в поздравлении…

5 91 6 15145
Новости

Лукашенко назвал выборы праздником, который «кому-то захотелось испортить» Он также утверждает, что беспорядки в Белоруссии были организованы извне…

5 68 6 11514
Блоги

Рустам Солнцев журналист

За Крым — ответишь? Если бы Наташа Ионова присягала на верность Украине, а после предательски, тайком оказалась бы в Крыму, то поделом. Но я не помню её присягу. И ненависти к Украине тоже не помню…

5 147 6 24963 08.08
Новости

Лукашенко утверждает, что интернет в Белоруссии отключают из-за границы, а не по инициативе властей Во время выборов сайты белорусских СМИ, а также государственных органов работали со сбоями…

5 34 6 6126
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Друзья, желаю вам победы над опостылевшим диктатором При нем фактически уничтожены выборы, задавлены гражданские права и свободы, дубина политических репрессий обрушена на оппозицию…

5 106 6 20569 09.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Бочка варенья and корзина печенья «Руку Кремля» не нашли ни американские прокуроры, ни судьи, никто не нашёл ее. Теперь будут «искать» у населения, решая сугубо прагматические задачи…

5 96 6 19093 06.08
Новости

Колонна военных грузовиков направилась в центр Минска, где сегодня в 7 вечера должна начаться новая протестная акция Накануне тысячи людей вышли на улицы после оглашения предварительных результатов выборов, согласно которым за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 80% избирателей….

5 32 6 6400
Новости

TUT.BY СК Белоруссии сообщает о возбуждении уголовных дел по статье о массовых беспорядках Их участникам и организаторам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы…

5 24 6 5303
Новости

ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов: за Лукашенко — 80,23% Светлана Тихановская по данным ЦИК набирает 9,9%...

5 50 6 11460

Популярное за неделю

Новости

Министр просвещения РФ заявил, что уже в следующем году в школах появятся учителя-наставники и учителя-методисты В интервью «Российской газете» он отметил, что новая система призвана создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов…

5 7 6 33447
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Становится понятно, что опасность огромная и что белорусские партизаны через несколько часов войдут в Москву и в наказание за испуг Лукашенко, вероятно, засеют картофелем Красную площадь…

5 67 6 100966 05.08
#слушать 50:08 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
Где бы вы хотели больше жить?
5 79 6 8303 09.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Батька, похоже, был прав Батька, похоже, был прав Вагнеровцы договорились о переезде в Санаторий за сутки до того, как «опоздали» на самолет…

5 154 6 347749 04.08
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гордон украинский журналист

+ Интервью с Александром Лукашенко Интервью с Александром Лукашенко Та я про Москву уже даже не говорю. Без денег там делать нечего. А у меня нет денег. Вы понимаете? У меня нет денег, чтобы бежать и там жить, как Янукович. И это не главное. Это важно: важно, потому что у меня же еще и дети…

5 165 6 132582 06.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8674015
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4587770

Сегодня в эфире