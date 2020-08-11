В ООН опасаются нехватки продуктов в Ливане

В стране может закончиться хлеб, если работу порта Бейрута не удастся восстановить в течение двух недель. С таким прогнозом выступил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. По его словам, в Бейрут направлены три грузовых самолета с продовольствием.

На прошлой неделе в порту ливанской столицы прогремел сильный взрыв. Власти заявили, что взорвались почти три тысячи тонн хранившейся там аммиачной селитры, которая сдетонировала из-за сварочных работ. По официальным данным, погибли около 160 человек, ранены 6 тысяч, 300 тысяч остались без крова.

После трагедии протесты вспыхнули с новой силой, и накануне премьер-министр Хасан Диаб заявил об отставке правительства.