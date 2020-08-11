Дональд Трамп прервал пресс-конференцию и затем сообщил о стрельбе возле Белого дома

По словам президента США, стрелявший был один, его ранили сотрудники Секретной службы и отвезли в больницу. Подробности инцидента пока неизвестны.
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