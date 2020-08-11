Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 14 пациентов с коронавирусом

По данным столичных чиновников, общее число жертв новой инфекции вплотную приблизилось к пяти тысячам. Всего в России, по данным федерального штаба, с начала пандемии зафиксировано 15 тысяч смертей. Заболевших было выявлено более 892 тысяч, из них почти 700 тысяч выздоровели.