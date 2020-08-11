Президент Литвы заявил, что Евросоюзу следует обсудить санкции в отношении Белоруссии

Гитанас Науседа отметил, что на ситуацию в стране после президентских выборов в ЕС не могут смотреть сквозь пальцы. По его словам, то, что происходит сейчас, даже издали не напоминает те репрессии, которые власти Белоруссии проводили все последние годы. Президента Литвы цитирует портал «Дельфи».



В Белоруссии вспыхнули протесты против итогов выборов, на которых, по утверждению ЦИКа, победил президент Александр Лукашенко с результатом более 80%. Накануне в столкновениях демонстрантов с силовиками, по данным МВД, пострадали около ста человек, три тысячи были задержаны. Этой ночью столкновения продолжаются. МВД сообщило о первом погибшем среди протестующих.