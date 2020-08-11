Белорусское СМИ «Наша Нива» сообщает, что в центр Минска, где идут столкновения, направляется тяжелая военная техника

В подавлении протестов уже задействованы ОМОН, внутренние войска и, как передает «РИА Новости», спецназ КГБ «Альфа». Силовики кидают светошумовые гранаты и стреляют резиновыми пулями, применяют водометы и слезоточивый газ. Есть первый погибший. МВД Белоруссии утверждает, что мужчина якобы пытался бросить в милиционеров некое взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках. Как передают белорусские СМИ, протестующие полагают, что взорвалась светошумовая граната, брошенная силовиками. Крупнейший в Белоруссии телеграм-канал «Нехта» опубликовал видео, на котором демонстранты запускают в сторону милиции фейерверки. Издание «Медиазона» и телеканал «Белсат» сообщают, что ОМОН в Минске начал передвигаться на машинах скорой помощи.