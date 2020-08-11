РИА Новости: Протесты в Минске от Пушкинской сместились к метро «Спортивная»

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В район минской станции метро «Спортивная», где продолжаются стычки силовиков и протестующих,

продолжают прибывать группы молодежи, в том числе в защитной амуниции, передает корреспондент РИА Новости. На некоторых из них шлемы и защитные налокотники и наколенники, некоторые снабжены аптечками. При этом большинство без какой-либо защиты. В свою очередь милиция пытается рассеять собравшихся. Они используют резиновые пули и светошумовые гранаты, а также слезоточивый газ. С места событий уезжают машины скорой помощи и автозаки.