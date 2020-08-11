Итальянский футбольный клуб «Интер» победил немецкий «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Встреча в Дюссельдорфе завершилась со счетом 2:1. Матч прошел без зрителей из-за пандемии. Соперник «Интера» определится сегодня в матче между украинским «Шахтером» и швейцарским «Базелем». Они встретятся в Гельзенкирхене.