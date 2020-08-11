Сеть ресторанов McDonald's подала в суд на своего бывшего гендиректора

Совет директоров компании подозревает Стива Истербрука во лжи и сокрытии сведений о нарушении рабочей этики. Речь идет о его взаимоотношениях с сотрудницей. Руководство американской корпорации пришло к выводу, что любовная связь босса с его подчиненной нарушает политику компании, и в ноябре прошлого года Истербруку пришлось покинуть свой пост. Теперь корпорация рассчитывает отсудить у него компенсацию за увольнение, которая, по данным агентства «Блумберг», составила 675 тысяч долларов.