Муниципальный депутат Юлия Галямина сообщила, что завтра вызвана на допрос в СК

Она рассказала «Эху Москвы», что это некое новое уголовное дело. Галямина напомнила, что по делу ЮКОСа у нее прошел обыск, а по делу о неоднократном нарушении порядка проведения митинга она проходит как обвиняемая. По третьему уголовному делу политик находится в статусе свидетеля. Юлия Галямина в прошлом году баллотировалась в Мосгордуму и активно участвовала в протестах. Она также стала одним из организаторов общественной кампании «Нет!» против внесения поправок в Конституцию.