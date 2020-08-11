МВД Белоруссии сообщило о гибели участника протестов в Минске и возложило вину на него самого

В ведомстве утверждают, что мужчина якобы пытался бросить в сторону милиции неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках. Однако один из самых популярных в Белоруссии телеграмм-каналов «Нехта» пишет, что погибшему, вероятно, бросили под ноги светошумовую гранату.

В Минске второй день продолжаются столкновения силовиков с гражданами, возмущенными официальными итогами выборов, согласно которым в шестой раз победил Александр Лукашенко. На трансляциях с места событий в соцсетях слышны взрывы светошумовых гранат, которые бросают милиционеры. ОМОН и внутренние войска также применяют слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ, как передает издание «МбХ Медиа», демонстранты запускают фейерверки. Агентство «Спутник Беларусь» сообщает о нескольких брошенных бутылках с зажигательной смесью. Демонстранты перекрыли автомобилями проезд военным грузовикам, но, как передают телеканал «Белсат» и издание «Медиазона», омоновцы пользуются машинами скорой помощи и под видом врачей приезжают к протестующим.

Накануне, по данным МВД, в столкновениях пострадали около ста человек, порядка трех тысяч были задержаны.