В суде Москвы продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова

В пресненском суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова. Адвокат потерпевшей стороны анонсировал некое значимое для хода дела событие. Сам Ефремов, изначально признававший свою ответственность за случившееся, в суде позже заявил, что не может признать вину, поскольку ничего не помнит.