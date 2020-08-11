МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске

В Минске продолжается противостояние силовиков и протестующих против итогов президентских выборов. ОМОН вытесняет людей из центра города. Для этого применяются светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. По данным местных телеграм-каналов, есть раненые, в том числе, среди журналистов. Официальных данных о пострадавших пока нет. Улицы перекрыты и окутаны дымом, водители сигналят, выражая таким образом солидарность с протестующими. Как передает ТАСС, кое-где манифестанты бросают в силовиков бутылки. Те в ответ жестко задерживают людей. По оценке агентства, задержанных уже больше сотни. Местные СМИ сообщают, что рядом с универсамом «Рига» протестующие возводят баррикады, собравшихся порядка 5 тысяч. РИА Новости передает, что к месту столкновений на Пушкинской площади проследовала колонна внутренних войск, однако их заблокировали автомобили. Оттуда уезжают экипажи скорой помощи, а также автозаки с задержанными. Взрывы с Пушкинской слышны за несколько километров, передает белорусский портал onliner.by. В МВД сообщили об одном погибшем. «В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в пресс-службе МВД отказались говорить о числе задержанных, отметив лишь, что в операции задействованы подразделения внутренних войск и назвали ситуацию «контролируемой».

При этом жители собираются и в спальных районах. Сотни людей выстраивались вдоль магистралей, ведущих к центру столицы. С наступлением темноты они зажигали фонарики на своих телефонах в знак солидарности с протестующими.