Правительство Ливана подаёт в отставку

К этом у привели мастшабные протесты в столице.

Премьер-министр Хассан Диаб объявил, что видит запрос жителей Ливана на перемены и понимает, что многие люди винят именно его правительство в трагедии, которая произошла в Бейруте в прошлый вторник. В связи с этим он сказал в эфире национального телевидения, что его команда в ближайшее время подаст в отставку, а в стране состоятся досрочные выборы, добавив, что его министры пытались провести в республике реформы, но не смогли.

На минувшей неделе несколько дней подряд в Бейруте проходили массовые протестные акции и столкновения с полицией. Ливанцы обвиняют государство в том, что оно довело республику до глубокого экономического кризиса. Усложнил ситуацию взрыв в порту города, который повредил значительную часть столицы и унёс жизни более ста пятидесяти человек. В трагедии люди также винили чиновников, поскольку к трагедии привело несоблюдение правил безопасности при хранении на складе селитры.

Ранее в ООН предупреждали, что в Ливане может начаться серьёзный гуманитарный кризис. Помипо экономических проблем, без иностранной помощи страну ожидает также и нехватка проводольствия.