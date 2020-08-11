Вашингтон призывает власти Белоруссии не применять силу против демонстрантов и уважать свободу собраний

Об этом заявила представитель Белого дома Кейли Макэнани. Она отметила, что в администрации президента следят за развитием событий в Белоруссии и «глубоко обеспокоены» происходящим.

В свою очередь, в Госдепе США раскритиковали то, как прошли выборы. Госсекретарь Майкл Помпео назвал их несвободными и несправедливыми. По его словам, серьезные ограничения по допуску кандидатов и независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционеров, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс. Помпео также осудил блокировку интернета.

Ранее в ряде европейских стран также призвали белорусские власти воздержаться от насилия в отношении протестующих. В частности, МИД Франции заявил, что Минск должен «проявить максимальную сдержанность».