Там вечером тоже проходила акции против итогов президентских выборов. ТАСС насчитал примерно 300 протестующих. Они пели песни и скандировали политические лозунги.
Многие стояли с плакатами и включенными фонариками на телефонах. Агентство отмечало, что полицейские вели себя корректно, следили, чтобы никто не выходил на проезжую часть.
Интерфакс сообщает о задержании молодого человека у посольства Белоруссии в Москве
Там вечером тоже проходила акции против итогов президентских выборов. ТАСС насчитал примерно 300 протестующих. Они пели песни и скандировали политические лозунги.