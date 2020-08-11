Интерфакс сообщает о задержании молодого человека у посольства Белоруссии в Москве

Там вечером тоже проходила акции против итогов президентских выборов. ТАСС насчитал примерно 300 протестующих. Они пели песни и скандировали политические лозунги.

Многие стояли с плакатами и включенными фонариками на телефонах. Агентство отмечало, что полицейские вели себя корректно, следили, чтобы никто не выходил на проезжую часть.