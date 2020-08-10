Задержанный в Минске оператор «WarGonzo» Владислав Зиздок отпущен

Об этом сообщил основатель телеграм-канала Семен Пегов. Он сам тоже был задержан. Его отпустили ранее вечером. На свободу вышли и сотрудники Дейли Сторм Антон Старков и Дмитрий Лосенко. Об этом сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. По его словам, уже завтра россияне смогут вернуться в Россию. Между тем, по-прежнему нет никакой информации о корреспонденте Медузы Максиме Солопове. Его также задержали прошлой ночью. Где он находится до сих пор неизвестно.