В Минске и других белорусских городах продолжаются протесты против итогов президентских выборов

Силовики разгоняют демонстрантов с помощью дубинок, светошумовых гранат и резиновых пуль. Есть пострадавшие, передают местные телеграм-каналы. Десятки человек задержаны. Как передает телеканал Белсат, ОМОН избивает людей и проверяет мобильные телефоны задержанных, удаляя оттуда видеозаписи происходящего. Один молодой человек возмутился, ему побили телефон и бросили в автозак, сообщает Белсат. Возле метро «Пушкинская» тысячи человек. Улица перекрыта, люди поставили машины, вытащили клумбы на дорогу, скандируют лозунги. Машины сигналят. В Бобруйске, по данным телеканала, разгоняют мирных жителей. Матерятся, избивают женщин и мужчин. Слышны выстрелы.

Как передает РИА «Новости», из центра Минска милиция полностью вытеснила протестующих. Сейчас этот район, в частности проспекты Победителей и Независимости полностью опустел. Встречаются редкие прохожие, в том числе сторонники оппозиции. Автомобильное движение перекрыто, станции метро не работают. На перекрестках дежурят экипажи милиции.