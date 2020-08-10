Майк Помпео: США осуждают насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии

США осуждают продолжающееся в Белоруссии насилие в отношении демонстрантов, призывают Минск уважать права граждан на мирные собрания, воздержаться от применения силы и отпустить задержанных, заявил госсекретарь США Майк Помпео.



«США глубоко обеспокоены тем, как были проведены президентские выборы в Белоруссии 9 августа, которые были несвободными и несправедливыми», — говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом, передает РИА «Новости».