Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал участником конфликта во время игры любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на Московском Кубке Селебрити. Как пишет журналист интернет-издания «Чемпионат.ком» Дмитрий Егоров, экс-хавбек «Зенита» и «Спартака» избил ногами судью Никиту Данченкова. У него разбито лицо. Врачи скорой оказали ему помощь. Пострадавший намерен обращаться в полицию. Отмечается, что, когда оператор подбежал, чтобы снять эпизод, экс-хавбек «Спартака» Андрей Тихонов, грубо потребовал не снимать.