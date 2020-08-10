Журналисту Ивану Сафронову, который уже больше месяца находится в СИЗО, запретили телефонные звонки и свидания с родственниками. Об этом сообщил «Эху Москвы» его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Советник главы Роскосмоса и бывший корреспондент Коммерсанта и Ведомостей Иван Сафронов был задержан 7 июля и затем арестован по обвинению в госизмене. Он сам отрицает, что совершал преступление и считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.