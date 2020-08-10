Тысячи людей продолжают протестовать на улицах Минска, несмотря на задержания и попытки силовиков вытеснить их из центра города. Центральные улицы перекрыты, закрыты несколько станций метро. Возле одной из них митингующие строят баррикады. Силовики применяют светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранение в ногу получила журналистка белорусского издания «Наша нива» Наталья Лубневская, ее госпитализировали, сообщает белорусский портал onliner.by. В Бресте демонстранты говорят о травмах от светошумовых гранат. Осколок попал и в корреспондента портала TUT.BY. В Гродно, как передает оппозиционный телеграм-канал NEXTA, около тысячи демонстрантов перекрыли дорогу в районе филармонии. Их начал разгонять ОМОН, автобусом сбили человека. Ожидают скорую помощь. NEXTA публикует видеозапись, на которой видно, как в Мозыре силовики избивают дубинками не успевших от них убежать протестующих.