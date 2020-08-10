У посольства Белоруссии в Москве собрались около 300 человек

Около 300 человек, выражающих недовольство результатами выборов президента Белоруссии, собралось у посольства республики в Москве. Собравшиеся поют песни и скандируют политические лозунги, передает корр. ТАСС.

Многие демонстранты стоят с плакатами и включенными фонариками на телефонах. Полиция ведет себя корректно — ее сотрудники выстроились у здания диппредставительства вдоль Маросейки и следят, чтобы никто не выходил на проезжую часть.



Сотрудники правоохранительных органов не стали выставлять оцепление, задержаний нет полицейские не призывают собравшихся разойтись.