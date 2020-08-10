Словакия высылает трех российских дипломатов

Спецслужбы установили, что их деятельность противоречила Венской конвенции. Они должны покинуть страну в течение недели. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель МИДа Словакии Юрай Томага, подтвердив ранее появившуюся информацию в СМИ.

Как сообщалось, дипломатов заподозрили в шпионаже – как писали словацкие СМИ они работали на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием. Российское посольство в Словакии отказалось комментировать эти сообщения. МИД пообещал дать зеркальный ответ.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что это могла быть очередная провокация.