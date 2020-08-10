В Белоруссии возобновились уличные выступления за честные выборы

Центр города заполонили сотрудники силовых органов.

В разных районах Минска толпы людей сейчас убегают от ОМОНа и других силовых подразделений. Протестующие пытаются скоординироваться и собраться в тех местах, которые еще не заняты людьми в форме.

Сегодняшние выступления начались в семь часов вечера. Сторонники оппозиции должны были выйти к станциям метро неподалёку от своих домов, а затем направиться в центр. Как сообщает польский телеканал «Белсат», иногда у вестибюлей собирались сотни людей, а у станции «Пушкинская», не менее тысячи.

В свою очередь оппозиционный телеграмм-канал Nexta передаёт, что по городу уже начались задержания. По его данным в протестующих стреляют из травматического оружия, а скопления людей, как и прошлой ночью, закидывают светошумовыми гранатами. Помимо полиции и ОМОНа, на этот раз против митингующих задействован еще и спецназ внутренних войск. Есть раненые.

Также протестные акции сейчас проходят и в других белорусских городах. Оттуда также приходят сообщения о задержаниях. Еще, по данным канал Nexta, в Бресте, как и в столице, сейчас зазвучали выстрелы.