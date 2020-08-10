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21:33, 10 августа 2020

МВД Белоруссии подтверждает задержание протестующих в Минске

Ранее о том, что десятки человек отправляются в автозаки сообщали информагентства.

Центр города перекрыт. На улицах много спецназа и спецтехники. ОМОН вытесняет демонстрантов с центральных улиц. По данным польского телеканал БелСАТ силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Очевидцы сообщают о взрывах. Журналистка издания «Наша нива» Наталья Бубневская, по данным телеканала, ранена в ногу. Сейчас ее везут в больницу. По информации корреспондента БелСАТ, стреляли резиновыми пулями. Журналистка телеканала Алена Дубовик рассказала, что один из силовиков угрожал ее застрелить. Телеканал передает, что на улицах появились снайперы. Люди начали прятаться во дворах.
Акции проходят и в других городах, так, оппозиционный телеграм-канал НЕКСТА передает со ссылкой на подписчиков, что в Солигорске люди разбирают брусчатку и дают отпор силовикам, а в Борисове люди встали на колени перед ОМОНом.



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