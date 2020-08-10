Словакия выслала трех российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Об этом сообщает местное издание «Денник» со ссылкой на представителя словацкой дипмиссии. Другие СМИ пишут, что дипломатов подозревают в работе на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Их имена не называются.



Агентство Bloomberg передает, что россияне должны покинуть страну до конца недели. По его данным, решение было принято на прошлой неделе новой администрацией премьер-министра Игоря Матовича. Официального подтверждения этой информации пока нет. Посольство ситуацию не комментирует.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал «Интерфаксу», что Россия даст симметричный ответ. Он отметил, что случившееся требует дополнительных разъяснений и разбирательств. В то же время он не исключил очередную провокацию. О «зеркальном ответе» объявил уже и МИД России.