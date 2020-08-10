Задержанные в Белоруссии российские журналисты Семен Пегов и Дмитрий Лосенко отпущены на свободу

На свободу вышел сотрудник издания Daily Storm Антон Старков.

Об этом сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев. По его словам, уже завтра они смогут вернуться в Россию.



Ранее стало известно, что вместе с Пеговым также был задержан видеооператор проекта ВорГонза Владислав Зиздок. Об этом сообщила РИА «Новости» его супруга Ольга. Она отмечает, что со вчерашнего вечера он не выходит на связь. По ее словам, она обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой освободить мужа.