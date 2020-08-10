Европейский союз должен рассмотреть вопрос о возобновлении санкций в отношении Белоруссии

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Министр также призвал белорусские власти отпустить тех, кто мирно протестовал:

«По мере приближения голосования мы вместе с Францией и Польшей не раз призывали к проведению свободных и честных выборов, но вчера, как и предыдущие несколько дней, мы не увидели ничего подобного. Мы стали свидетелями насилия, устрашения и арестов. Мы требуем, чтобы те, кто мирно вышли на улицы, в соответствии со своими правами, были немедленно отпущены на свободу».

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 гг., а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в

сфере прав человека. В 2015-2016 гг. году ЕС поэтапно приостановил действие санкций в отношении ряда физических лиц и четырех компаний, однако оставил в силе оружейное эмбарго.