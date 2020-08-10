В Минске начались массовые задержания в ходе акции протеста, которая вновь началась этим вечером. Агентство ТАСС в частности сообщает, что в автозаки отправлены не менее 30 человек. «Интерфакс» передает, что в числе задержанных есть в том числе и несовершеннолетние. ОМОН оттесняет людей от здания Дворца спорта и от стелы, где планировалось провести сегодняшнюю акцию.

Центр города перекрыт, на улицах много силовиков и спецтехники.

Акции проходят и в других городах, в частности, в Могилеве на улицы вышло порядка двух тысяч человек.