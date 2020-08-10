Адвокат Ивана Сафронова: Следователь запретил Сафронову свидания с близкими и телефонные звонки

Следователь запретил советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову свидания с близкими людьми и телефонные звонки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«Следователь запретил Сафронову свидания с близкими и телефонные звонки. Мы расцениваем это как психологическое давление и планируем подать жалобу», — сказал он.

И.Павлов уточнил, что сегодня одному из адвокатов удалось добиться встречи с Сафроновым впервые с 22 июля. «Иван чувствует себя хорошо. С сокамерником никаких конфликтов нет — они в меру сил поддерживают друг друга», — отметил он.

И.Павлов также обратил внимание, что никакие следственные действия с Сафроновым не проводятся. «Мы даже не знаем, что делает следователь, нас не ставят об этом в известность», — заключил адвокат.