В правительстве обсуждают возможность закупок алмазного сырья у компании АЛРОСА

Как пишет газета «Коммерсантъ», таким образом там хотят помочь предприятию преодолеть кризис.

Министерство финансов может поддержать идею масштабных закупок алмазного сырья в Госфонд от якутского добытчика АЛРОСА. Как сообщает газета «Коммерсант», в ведомстве считают, что этот шаг позитивно скажется на рынке. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса алмазодобывающие компании оказались в тяжелой ситуации, и продажи АЛРОСА в последние месяцы упали более чем на девяносто процентов.

О закупках какого мастшаба идёт речь — источник издания не уточнил. Еще в минувшем мае глава Якутии Айсен Николаев предлогал Гохрану — учреждению по формированию фонда драгоценных металлов -сделку от пятисот миллионов до миллиарда долларов.

Ранее в правительстве уже одобряли подобные закупки в рамках борьбы с последствиями экономического кризиса 2008-ого года. «Коммерсант» уточняет, что в министерстве финансов тот опыт признали положительным.

Группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА — один из главных налогоплательщиков в Якутии, при этом, как минимум четверть её акций принадлежит самой республике.