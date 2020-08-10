КГБ Белоруссии сообщил о готовящемся покушении на кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую

Из объединенного штаба оппозиции была получена информация, что они опасаются провокаций и покушения на жизнь Тихановской, — рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик в эфире телеканала ОНТ.

По его словам, буквально перед этим в МВД по линии борьбы с экстремизмом также было перехвачено сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан, — отметил председатель КГБ. Он подчеркнул, что главе государства о ситуации немедленно доложили. Правоохранительные органы со всей серьезностью отнеслись к этой информации.