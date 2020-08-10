Движение транспорта у стелы «Минск — город-герой», где этим вечером планировалась новая акция оппозиции, перекрыто. По улицам пропускают только автобусы и милицейский спецтранспорт. В белорусскую столицу введен военный спецназ. Как сообщает со ссылкой на источник интернет-издание МБХ-Медиа, дана установка на жесткое силовое подавление.

В центре закрыты шесть станций метро и многие магазины. ОМОН проверяет документы и сумки у всех прохожих и велосипедистов. Многих просят развернуться, несколько человек уже задержаны, — сообщает РИА «Новости».

Как сообщает оппозиционный белорусский телеграм-канал NEXTA, протестующие решили сменить тактику и двинуться к центру от ближайших открытых станций метро. Судя по опубликованным видео, по улицам уже идут толпы протестующих. В соцсетях сообщают о столкновениях демонстрантов с милицией.

Между тем, как сообщает агентство Спутник-Беларусь, задержанный ранее сегодня корреспондент телеканала Russia Today Константин Придыбайло освобожден.

В российском МИДе заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров лично контролирует вопрос с задержанными в Минске российскими журналистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что ситуация с военным корреспондентом Семеном Пеговым может положительно разрешиться в течение часа.