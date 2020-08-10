Сергей Митрохин: Полиция задержала двух человек на сходе против сноса Бадаевского завода в Москве

Полиция задержала двух человек на сходе против сноса Бадаевского завода в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской Думы, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«У меня проходила встреча с гражданами, возмущенными планами сноса Бадаевского завода и застройки его территории коммерческим жильем компании «Capital Group». На нее пришло порядка 80 человек. Сюда подъехала полиция и потребовала разойтись. Я сказал, что встречаюсь здесь с гражданами как депутат и имею на это право. В ответ полиция стала задерживать людей. В настоящий момент задержано 2 человека», — рассказал политик.

По словам С.Митрохина, задержанных посадили в легковой автомобиль, чтобы увезти в отделение. Люди попытались остановить полицейских, но автомобиль протаранил толпу, задев нескольких активистов. «Я требую от начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова освободить задержанных москвичей», — заключил политик.