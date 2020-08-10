Британский продюсер Мартин Бёрч скончался на 72-м году жизни

Британский продюсер Мартин Бёрч, работавший с такими легендарными рок-коллективами, как Black Sabbath, Deep Purple и Iron Maiden, скончался на 72-м году жизни. Об этом написал в «Твиттере» вокалист группы Whitesnake Дэвид Кавердейл, входивший ранее в один из составов Deep Purple. О причине и обстоятельствах смерти продюсера информации пока нет. Бёрч оставил музыкальную индустрию в 1992 году, после завершения работы над девятым альбомом Iron Maiden «Fear of the Dark».