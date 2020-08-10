Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не будет участвовать в уличных акциях протеста

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, набравшая, по данным Центризбиркома 10% голосов на выборах президента Белоруссии, не будет участвовать в уличных акциях протеста. Об этом пишет РИА «Новости»со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Красулину. По ее словам, команда приняла решение, что ее появление может вызвать дополнительные провокации.

Во вчерашней акции Тихановская также не принимала участие. В ее штабе сказали РБК, что намерены добиваться пересмотра выборов без призывов к уличным протестам.