В Минске перед началом новой акции протеста начались задержания

Об этом сообщает, в частности, белорусская версия агентства Спутник. В числе задержанных вновь есть журналисты — корреспондент телеканала Russia Today Константин Придыбайло написал в телеграм-канале о своем задержании. Подробностей он не привел.

Для борьбы с протестующими в белорусскую столицу ввели военный спецназ. Как сообщает интернет-издание МБХ-Медиа со ссылкой на источник, дана установка на жесткое силовое подавление.

Между тем оппозиционный белорусский телеканал NEXTA сообщает, что протестующие решили сменить тактику – поскольку все силы силовиков брошены на блокировку стелы и прилегающих районов, они решили собираться у ближайших станций метро и в восемь вечера начать движение группами в центр города. При этом, по данным ТАСС, по меньшей мере шесть станций метров Минске этим вечером закрыты.

Также прекратили работу многие магазины в центре. При этом автомобильное движение по центральным улицам пока не перекрывали.