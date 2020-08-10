Суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна имущество на сумму более 1 млрд рублей

Одинцовский суд Подмосковья взыскал с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и близких к нему лиц имущество на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Таким образом удовлетворен иск Генпрокуратуры, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По его словам, незаконно нажитое имущество обращено в доход государства. Ранее Красногорский суд удовлетворил аналогичный иск к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам почти на 2,5 миллиарда. При этом, речь идет о кадастровой стоимости имущества, рыночная составляет 10,5 миллиардов. Шестун находится под арестом с лета 2018 года по обвинению в особо крупном. Свою вину он не признает и считает дело заказным и политически мотивированным. Он несколько раз объявлял голодовки в СИЗО.