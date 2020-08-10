Суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна имущество на сумму более 1 млрд рублей

Одинцовский суд Подмосковья взыскал с бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна и близких к нему лиц имущество на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Таким образом удовлетворен иск Генпрокуратуры, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Андрей Иванов. По его словам, незаконно нажитое имущество обращено в доход государства. Ранее Красногорский суд удовлетворил аналогичный иск к Шестуну и еще 35 физическим и юридическим лицам почти на 2,5 миллиарда. При этом, речь идет о кадастровой стоимости имущества, рыночная составляет 10,5 миллиардов. Шестун находится под арестом с лета 2018 года по обвинению в особо крупном. Свою вину он не признает и считает дело заказным и политически мотивированным. Он несколько раз объявлял голодовки в СИЗО.
2020-08-10T19:05:59+03:00
2020-08-10T19:06:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2690365-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:05, 10 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…
Государственный телеканал «Беларусь 24» сообщил, что Центризбирком подведет итоги выборов в 9 утра Глава ЦИКа Лидия Ермошина, как передает ТАСС, обещала это сделать к двум часам ночи, но затем лишь перечислила отдельные районы в некоторых областях, где, по ее утверждению, Александр Лукашенко набрал больше 90% голосов…