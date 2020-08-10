Редакции трех изданий – «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК потребовали от властей Белоруссии освободить российских журналистов, задержанных при освещении протестов в Минске. В опубликованном совместном обращении говорится, что в ходе ночных столкновений пострадали корреспондент Медузы Максим Солопов, сотрудники Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Лосенко, задержан и избит корреспондент Спутник-Беларусь Евгений Олейник.

Также был задержан военный корреспондент , основатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с Солоповым, о которым с часа ночи ничего неизвестно.

Применение силы к коллегам, равно как и отсутствие информации о их местонахождении вызывает возмущение, — говорится в обращении. Его авторы призывают все российские СМИ присоединиться к их заявлению.

Ранее немедленно освободить российских журналистов потребовали от Минска президентский Совет по правам человека и Союз журналистов России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что министерство уделяет этой теме приоритетное внимание.