В Минске готовятся ко второму вечеру уличных протестов

Люди требуют честных выборов.

Власти белорусской столицы очищают центральные улицы от вещей, которе можно использовать для строительства баррикад. Как сообщает полський телеканал «Белсат», на проспекте Победителей в центре города снимают скамейки. Телеграмм-канал Nexta также передаёт, что там также ездить автомобиль, который собирает мусорные урны.

В свою очередь агентство РИА «Новости» сообщает, что вокруг стелы «Минск — город герой», где минувшей ночью собрались большинство протестующих, полиция проверяет документы у всех прохожих, а близлежащие скверы перекрыли заборами.

В связи с этим, телеграмм-каналы, которые координируют протест, стали призывать менять тактику. Если раньше предполагалось, что люди просто вернутся к Стеле, то сейчас, поскольку это невозможно, их просят выходить к станциям метро неподалёку от своих домов, а затем двигаться к центру.

Основные лозунги этих митингов — «Лукашенко, уходи» и «Живе, Беларусь». Протестующие не верят в данные ЦИКа, согласно которым президент собрал на выборах около 80-ти процентов голосов. Они считают, что власти сфальсифицировали результаты.

По результатам вчерашних митингов всего задержали около трёх тысяч человек. Как сообщили МВД Белоруссии, акции проходили в 33-ёх городах.

Как сообщает агентство Спутник-Белоруссия, в Минске уже начались задержания. У стеллы Минск — Город-герой, где планировалась акция, стоят водометы, автозаки и милицейские автобусы. Близлежащие торговые центры закрыты. Силовики выборочно останавливают людей и осматривают их вещи.

Напомним, — по итогам вчерашних митингов было задержано порядка трех тысяч человек.